Американский инфекционист озвучил меры подготовки к новой пандемии

Американский инфекционист озвучил меры подготовки к новой пандемии
По мнению Фаучи, миру не удастся избежать следующей пандемии. Фото: unsplash

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предложил ряд мер по подготовке к следующим возможным пандемиям.

Инфекционист заявил, что нужно определить приоритетные патогены, способные вызвать пандемию, а также повысить уровень разработки вакцин и улучшить терапевтические препараты.

По мнению Фаучи, миру не удастся избежать следующей пандемии. В первую очередь он призвал работать с патогенами, поскольку именно это позволяет на раннем сроке спрогнозировать особенности вакцин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что немецкий врач спрогнозировала окончание пандемии коронавируса. Врач из Германии и совладелец компании BioNTech, разработавшей вакцину Pfizer, Озлем Тюреджи сообщила, что COVID-19 становится более управляемой.

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Американский инфекционист озвучил меры подготовки к новой пандемии
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