В Петербурге суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима

Преступник убил знакомого в заброшенном ангаре, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Невский районный суд Петербурга вынес вердикт в отношении Игоря Кондальцева, который признан виновным в части 4 статьи 111 УК РФ.

Как было установлено, 7 ноября прошлого года в промежуток между 14:20 и 11:11 обвиняемый в помещении заброшенного петербургского ангара по адресу улица Нева, дом 66 лишил жизни гражданина А.

Отмечается, что в момент совершения преступления Кондальцев был пьян. Он нанес жертве не менее 10 ударов кулаками, ногами и тупым предметом по туловищу и голове. Действовал умышленно.

«Смерть А. наступила на месте происшествия от тупой сочетанной травмы головы, груди и живота», — говорится в сообщении ведомства.

Причиной нападения стало неприязненное чувство, которое возникло у убийцы к жертве во время ссоры. Суд установил, что Кондальцев совершил преступление во время своего условного осуждения и испытательного срока. Вину свою признает частично, имеет проблемы со здоровьем.

Игорь Кондальцев приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет. По совокупности приговоров — 10 лет в исправительной колонии строгого режима, также суд обязал его заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала, во Всеволожском районе избрали меру пресечения 21-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве матери и малолетней сестры.