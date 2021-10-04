В Петербурге из-за коронавируса отправили 12 групп в детских садах по домам

12 групп в 10 детских садах из-за вспышки ОРВИ и случаев COVID-19 закрыты, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на городской комитет по образованию.

Дошкольники 10 садов отправлены по домам в связи с выявленными случаями коронавирусной инфекции. Положение дел с дошкольными учреждениями не изменилось с прошлого понедельника.

А вот школьных классов, находящихся на дистанте, стало меньше. Сейчас на «удаленке» учатся дети 72 классов 44 образовательных учреждений. Всего 0,36 процента от всех классов в Северной столице.

На смешанном формате решили оставаться 1 703 учащихся — 0,3 процента от общего количества городских школьников. Отмечается, что этот формат выбрали родители детей и обратились с соответствующим заявлением в учебные заведения, сообщили в комитете.

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