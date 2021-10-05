В Петербурге экс-президент ассоциации спортивных танцев подозревается в изнасиловании 10-летней девочки 25 лет назад

31 октября 1997 года неизвестный мужчина затащил 10-летнюю девочку в подвал на улице Салтыкова-Щедрина (ныне Кирочная), где надругался над ребенком. Спустя почти четверть века, 5 октября 2021 года, стало известно о задержании подозреваемого.

В 1997 году после инцидента прокуратурой Центрального района было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»). Поиски преступника, однако, не увенчались успехом. Недавно, в рамках работы по раскрытиям преступления прошлых лет, сотрудники угрозыска и следователи подняли материалы и уже около 7 утра 4 октября возле дома №14 в Транспортном переулке города Ломоносов был задержан подозреваемый.

Правоохранители считают причастным к насилию над ребенком 68-летнего мужчину, который на момент трагедии занимал пост президента международной ассоциации спортивных танцев. По предварительной версии, подозреваемый, которому на тот момент было 43 года, увидел жертву на одном из конкурсов. Девочка привлекла внимание педофила, поэтому после завершения мероприятия мужчина проследил за ней и затащил в подвал.

Сейчас петербуржца допросили и отпустили под подписку о невыезде. Стражи порядка убеждены, что мужчина совершил преступление, но с юридической точки зрения он может избежать ответственности — все сроки давности уже прошли.