Петербургского туроператора обязали выплатить молодой семье 160 тыс. рублей за несостоявшийся отпуск

С начала года с этой турфирмы 20 российских туристов получили более 2 млн рублей за несостоявшийся отдых, сообщает ГУ Федеральная служба судебных приставов по Петербургу.

Молодая семья из Чувашии из-за беременности супруги не смогла полететь на отдых в теплые страны. Но турфирма отказалась вернуть деньги за оплаченный тур для четырех человек, в который входило оформление виз, перелет, трансфер и проживание в отеле. Туроператор заявил, что деньги останутся в фирме до следующей поездки этой семьи.

Тогда муж обратился в прокуратуру о расторжении договора и о возврате денежных средств. Поездка не состоялась по объективным причинам, врачи предупредили женщину об угрозе выкидыша во время длительного авиаперелета.

В отдел судебных приставов по Центральному району ГУФССП Петербурга поступил исполнительный лист Московского районного суда города Чебоксары Чувашской Республики о взыскании в пользу жителя города более 160 тысяч рублей.

Суд подтвердил законность требований туриста по статье 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» и обязал выплатить несостоявшемуся путешественнику более 160 тысяч рублей, включая неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке.

Туроператор перечислил деньги только после запрета регистрационных действий в отношении автомобиля, говорится в сообщении.

Отмечается, в 2021 году 20 туристов из России смогли вернуть более 2 млн рублей за несостоявшийся отдых с этой фирмы.

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