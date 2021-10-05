Петербургского туроператора обязали выплатить молодой семье 160 тыс. рублей за несостоявшийся отпуск

Петербургского туроператора обязали выплатить молодой семье 160 тыс. рублей за несостоявшийся отпуск
Туроператор откзаал возвращать деньги за несостоявшийся отдых молодоой семье из Чебоксар. Фото: pixabay

С начала года с этой турфирмы 20 российских туристов получили более 2 млн рублей за несостоявшийся отдых, сообщает ГУ Федеральная служба судебных приставов по Петербургу.

Молодая семья из Чувашии из-за беременности супруги не смогла полететь на отдых в теплые страны. Но турфирма отказалась вернуть деньги за оплаченный тур для четырех человек, в который входило оформление виз, перелет, трансфер и проживание в отеле. Туроператор заявил, что деньги останутся в фирме до следующей поездки этой семьи.

Тогда муж обратился в прокуратуру о расторжении договора и о возврате денежных средств. Поездка не состоялась по объективным причинам, врачи предупредили женщину об угрозе выкидыша во время длительного авиаперелета.

В отдел судебных приставов по Центральному району ГУФССП Петербурга поступил исполнительный лист Московского районного суда города Чебоксары Чувашской Республики о взыскании в пользу жителя города более 160 тысяч рублей.

Суд подтвердил законность требований туриста по статье 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» и обязал выплатить несостоявшемуся путешественнику более 160 тысяч рублей, включая неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке.

Туроператор перечислил деньги только после запрета регистрационных действий в отношении автомобиля, говорится в сообщении.

Отмечается, в 2021 году 20 туристов из России смогли вернуть более 2 млн рублей за несостоявшийся отдых с этой фирмы.

Ранее Gazeta.SPb писала, власти Катара разрешил въезд в страну туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

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