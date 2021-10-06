Тянет днем в постель? Не время спать, бегом к доктору

Почему постоянно хочется дремать, даже если ночью вроде выспался? Отставить кофе! Давайте разбираться в причинах.

Почему всегда хочется спать? Почему постоянным спутником становится слабость и апатия? Если дневных сонь это немного подбодрит, то их проблема интернациональна.

Чрезмерная дневная сонливость – ситуация, с которой часто сталкиваются, например, американцы. Проблема получила национальный масштаб. Чтобы разобраться, почему человеку всегда хочется спать, были проведены многочисленные исследования и опросы. Было выяснено — часто причина такого явления в банальном недосыпе.

Американская академия медицины сна и Национальный фонд сна рекомендуют детям школьного возраста спать не менее 10 часов в день, взрослым — 7-8 часов. Однако в действительности большая часть населения спит гораздо меньше. Результат — всегда хочется спать днем.

«Почти 30% взрослых американцев сообщают, что спят в среднем 6 или меньше часов в сутки, в то время как 69% старшеклассников сообщают, что в среднем за ночь спят менее 8 часов», — приводит данные Американская академия медицины сна.

Как едим – так и спим

Одной из причин постоянной сонливости и усталости может быть рацион человека. Регулярно отказываетесь от морковки в пользу конфетки в шоколаде – получите потенциальную проблему с дневной сонливостью. Дело в том, что организм, получая слишком много простых углеводов (в нашем случае конфеты), получает и нечто сродни зависимости от них. Нет конфетки – упадок сил, упадок сил, сонливость.

Сонливость могут вызывать и другие продукты, которые ухудшают качество ночного сна. Популярная шутка про сон алкоголика, который краток и тревожен – совсем не шутка, а медицинский факт. Крепкие алкогольные напитки нарушают структуру сна и не дают выспаться. Регулярные возлияния – регулярные проблемы ночью и днем.

Что роднит пьяницу и зожника? То, что они употребляют напитки, мешающие им спать. Если с первыми разобрались, то же что не так с людьми, придерживающихся правильных привычек?

Потребление чая, как черного, так и зеленого в больших количествах и вечером приводят к перевозбуждению нервной системы.

Люди, придерживающиеся серединных взглядов на питание – тоже в зоне риска. По той причине, что, как правило, они мало задумываются, когда и что едят.

Жирное мясо, тяжелая пища, обильно приправленная специями, заберет покой ночных часов у организма, а днем – заставит сосредоточиться на переваривании, а не на решении задач. Тянет поспать после сытного обеда?

Метеозависимость

Некоторых может клонить в сон из-за пасмурной и дождливой погоды. Перепады атмосферного давления провоцируют понижение артериального давления, из-за чего человек получает меньше кислорода и из-за этого хочет побыстрее добраться до кровати.

Весна может приносить свои сложности. Так как резко увеличивается продолжительность светового дня, сокращается выработка мелатонина — гормона, контролирующего сон. Он перестаёт вырабатываться именно при воздействии дневного света. Как следствие, активизируются иммунные нарушения.

Слабый пол: почему всегда хочется спать женщине?

Терапевты отмечают, что ответ на этот вопрос может быть гормонального характера. Часто ночная бессонница, вместе с ней и дневная усталость – частные гости во время определенных дней женского цикла. Если ночной сон крепкий, а днем все также регулярно тянет подремать, то, возможно, нужно сдать анализы. Причин может быть – множество, в том числе и беременность.

Стресс против сна

Из-за забот, проблем, неприятностей не уснуть. Сон если и приходит, то короткий и поверхностный, сны тревожат и не приносят покоя. Переживания отнимают множество сил, и уже к обеду хочется просто закрыть глаза и полежать спокойно. Всегда хочется спать и слабость. Распространенная ситуация. Тут не до шуток – если не можете справиться с ситуацией самостоятельно, воспользуйтесь помощью специалиста – сомнолога или психотерапевта.

Причин, почему часто тянет в сон, огромное количество: от сухости воздуха в спальне до синдрома слип-апноэ (ночного храпа). Если самостоятельные попытки установить истину не помогают исправить ситуацию, то бегом к врачу-сомнологу. В его распоряжении целый арсенал приемов, чтобы вам помочь.