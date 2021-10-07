Более 30% россиян забрали своих питомцев домой с улицы

Пятая часть респондентов обзавелась домашним животным из-за одиночества в период карантина, рассказывается в исследовании онлайн-ритейлера «Самокат» и «AliExpress Россия».
Добросердечные соотечественники стали владельцами домашних животных случайным образом. Треть опрошенных просто не смогли пройти мимо брошенного животного и подобрали его с улицы, а каждый десятый опрошенный приобрел питомца в подарок детям.
Так, у 93% в россиян живут кошки, каждый пятый является собачником, 4% обзавелись рыбками, такое же число людей – грызунами. Любителей держать дома экзотические животные меньше всех – 2%.
По информации онлайн-ритейлера «Самокат», в 2021 году у 70% человек увеличились расходы на животных. При этом собачники тратят на своих любимцев на 40% больше, чем кошатники. Более 41% владельцев животных тратит на эти цели до 3 тыс. рублей в месяц, 36% — до 5 тыс., а у каждого седьмого расходы могут достигать до 10 тыс. в месяц.
Опрос проводился среди 1,2 тыс. владельцев домашних животных из разных регионов страны в онлайн-формате, говорится в сообщении.
Ранее Gazeta.SPb писала, что кототерапия – это не миф или как домашние животные помогают человеку в исцелении.