Более 30% россиян забрали своих питомцев домой с улицы

Некоторые россияне тратят на своих четвероногих любимцев до 10 тыс.рублей в месяц. Фото: Pixabay

Некоторые россияне тратят на своих четвероногих любимцев до 10 тыс.рублей в месяц. Фото: Pixabay

Пятая часть респондентов обзавелась домашним животным из-за одиночества в период карантина, рассказывается в исследовании онлайн-ритейлера «Самокат» и «AliExpress Россия».

Добросердечные соотечественники стали владельцами домашних животных случайным образом. Треть опрошенных просто не смогли пройти мимо брошенного животного и подобрали его с улицы, а каждый десятый опрошенный приобрел питомца в подарок детям.

Так, у 93% в россиян живут кошки, каждый пятый является собачником, 4% обзавелись рыбками, такое же число людей – грызунами. Любителей держать дома экзотические животные меньше всех – 2%.

По информации онлайн-ритейлера «Самокат», в 2021 году у 70% человек увеличились расходы на животных. При этом собачники тратят на своих любимцев на 40% больше, чем кошатники. Более 41% владельцев животных тратит на эти цели до 3 тыс. рублей в месяц, 36% — до 5 тыс., а у каждого седьмого расходы могут достигать до 10 тыс. в месяц.

Опрос проводился среди 1,2 тыс. владельцев домашних животных из разных регионов страны в онлайн-формате, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb писала, что кототерапия – это не миф или как домашние животные помогают человеку в исцелении.