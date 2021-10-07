Британский актер Дэниел Крейг покидает бондиану спустя 15 лет

Всего о Джеймс Бонде вышло 25 фильмов, с Дэниелом Крейгом - 5 лент за 15 лет. Фото: официальная страница фильма в соцсети Instagram

Всего о Джеймс Бонде вышло 25 фильмов, с Дэниелом Крейгом - 5 лент за 15 лет. Фото: официальная страница фильма в соцсети Instagram

Последний, пятый по счету фильм с его участием вышел в российский прокат, сообщает «Мойка78».

Символичное название последнего фильма не просклонял разве что, ленивый. Действительно «Не время умирать» словно намекает на прощание с актером, который в последний раз примеряет на себя роль самого известного шпиона в кино.

Режиссер ленты Кэри Джоджи Фукунаги не пожалел экранного времени для «лебединой песни» Крэйга. Целых 2 часа 43 минуты длится масштабное во всех отношениях зрелище. Первое, что хочется отметить, затраты на производство фильма – 250 млн долларов.

Примечательно многие были уверены, что лента не выйдет на экраны. Слишком много скандалов было с ней связано. Самый распространенный слух был о том, что роль агента могла сыграть чернокожая женщина. Но, не смотря на все преграды фильм вышел на экраны, в том числе и на отечественные. К слову, влияние времени отметили критики, в последних фильмах Бонд больше не соблазняет своих девушек, а пожимает руку и по-отечески смотрит вслед уходящим красоткам, сообщает «Культура».

Отмечается, что это пятый за 15 лет фильм о Бонде с участием Крэйга. В прошлом выбор актера-блондина с неканоническими чертами лица вызывал у многих удивление или негатив. Сам актер в одном из интервью рассказал, что на улице к нему подошел человек и плюнул ему в лицо, выражая недовольство его выбором на роль элегантного красавчика-шпиона.

Кастинг актеров на роль следующего Джеймса Бонда начнется в 2022 году. Напомним, всего вышло 25 фильмов о шпионе на службе у ее Величества.

Ранее Gazeta.SPb писала, герцогиня Кембриджская стала главным событием мировой премьеры бондианы в Британии.