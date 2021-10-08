Байден: США жертвуют вакцины за рубеж и не просят ничего взамен, в отличие от России

Байден: США жертвуют вакцины за рубеж и не просят ничего взамен, в отличие от России
Штаты планируют предоставить нуждающимся государствам более одного млрд доз вакцины от ковида. Фото: скриншот Instagram

США, в отличие от России и Китая, предоставляют другим государствам вакцины от ковида и не просят ничего взамен. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Он отметил, что путешествовал по миру, встречался со всеми ведущими мировыми лидерами и обсуждал эту тему. Он планирует продолжить делать это и дальше. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным американского правительства, Штаты планируют предоставить нуждающимся государствам более одного млрд доз вакцины от ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соединенные Штаты должны нарастить влияние в Средиземном море в ответ на международные успехи России. Об этом говорят политические обозреватели Альп Севимлисой и Питер Вудард в The Hill. По их мнению, присоединение Крыма в состав России вернуло Москве статус самой серьезной силы в Черном море.

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