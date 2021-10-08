Экс-замминистра просвещения Ракова и её гражданский муж арестованы по делам о хищении 50 и 9 млн рублей

Вечером 7 октября стало известно, что Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя министра просвещения РФ Марину Ракову. Её обвиняют в хищении 50 млн рублей, выделенных на проект «Учитель года». Днем ранее под стражу отправили гражданского мужа Раковой Артура Стеценко. Его подозревают в получении 9 млн рублей путем фиктивного трудоустройства.

По информации пресс-службы Тверского суда, бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова пробудет под арестом до 6 декабря 2021 года. Её обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи считают, что Ракова, занимая должность директора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), похитила 50 млн рублей, предназначавшихся для реализации федерального проекта «Учитель года».

Защита экс-замглавы Минпросвещения подчеркивает, что намерена обжаловать меру пресечения. Напомним, что в случае признания вины Раковой может грозить до 10 лет тюрьмы.

Стоит добавить, что в рамках расследования уголовного дела также арестованы двое бывших сотрудников ФНФРО Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова.

До 5 декабря в СИЗО будет находиться гражданский муж Марины Раковой Артур Стеценко. Правоохранители подозревают, что мужчина с 2017 по 2019 год был фиктивно трудоустроен в Фонде, который возглавляла его супруга. За этот период Стеценко под видом зарплаты получил более девяти миллионов рублей. Между тем, адвокат подозреваемого Тимур Фидаров также намерен обжаловать постановление об аресте, передает РИА Новости.

Ранее Стеценко резко высказался об уголовном деле против Раковой и её коллег, назвав преследование «политически мотивированным». Он также предлагал внести залог за арестованных Зака, Инкина и Крючкову.