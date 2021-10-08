В Петербурге растет спрос на студии

На фоне роста цен в третьем квартале вырос спрос на студии. Фото: Pixabay

На фоне роста цен в третьем квартале вырос спрос на студии. Фото: Pixabay

С начала года средняя цена квартир на вторичном рынке в Петербурге выросла на 14-19%. Растет спрос на жилье в недавно сданных домах.

В агентстве «Петербургская недвижимость» (Setl Group) рассказали, что с начала года квартиры в домах старше 10 лет они подорожали на 17,5%, до 145,6 тысячи рублей за квадратный метр. Цены на новую вторичку показали еще больший рост — на 19,4% до 187 тысяч рублей за метр.

По данным «БН.ру», за девять месяцев 2021 года цены на строящееся жилье подскочили с 149,2 тысячи до 179,5 тысячи.

На фоне роста цен в третьем квартале вырос спрос на студии и, соответственно, снизился объем продаж однокомнатных квартир и комнат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург попал в топ-10 городов мира по росту цен на жилье.