Власти Италии не исключают допуск в страну туристов, вакцинированных «Спутником V»

Итальянские власти изучают возможности признания вакцинации российским препаратом «Спутник V». Об этом рассказал член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.

По его словам, в настоящее время рассматриваются два варианта. Один подразумевает «признание полного цикла вакцинации», другой — «введение дополнительной дозы мРНК-вакцины другого типа».

Как сообщил ТАСС, политик отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры о признании вакцины «Спутник V» странами Европейского союза.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что раскрыты детали вакцинации подростков «Спутником V».