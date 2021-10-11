Зампред Центробанка Михаил Алексеев объявил о выпуске новой сторублевой купюры в 2022 году

Зампред Центробанка Михаил Алексеев объявил о выпуске новой сторублевой купюры в 2022 году
В 2023-2025 годах будут постепенно насыщать оборота новыми сторублевыми купюрами. Фото: pixabay.com

Зампред Центробанка Михаил Алексеев рассказал о выпуске в России новой сторублевой купюры в следующем году.

Он отметил, что надо какое-то время для того, чтобы кредитные организации настроили банкоматы под новую банкноту. Так, новые купюры появятся в наличии в ЦБ, а потом их распределят по банкам. Об этом сообщают «Известия».

Алексеев обратил внимание на то, что эскиз купюры утверждён и в следующем году ее изготовят и введут в обращение.

В 2023-2025 годах будут постепенно насыщать оборота новыми сторублевыми купюрами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские бизнесмены опасаются, что в 2022 году средняя заработная плата составит 80 тыс. рублей, такой рост может привести к удорожанию продукции и услуг, а то и вовсе к закрытию дела. Предприниматели считают, что увеличение оплаты труда в регионе станет причиной закрытия бизнеса.

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