Петербургские предприниматели считают, что рост зарплат может привести к краху бизнеса

Эксперты считают, что рост зарплат никак не может повлиять на закрытие бизнеса. На это может повлиять налоговая система. Фото: pexels

Эксперты считают, что рост зарплат никак не может повлиять на закрытие бизнеса. На это может повлиять налоговая система. Фото: pexels

Бизнесмены опасаются, что в 2022 году средняя заработная плата составит 80 тыс. рублей, такой рост может привести к удорожанию продукции и услуг, а то и вовсе к закрытию дела. Об этом сообщает «Region Online».

Предприниматели считают, что увеличение оплаты труда в регионе станет причиной закрытия бизнеса. Так, с 2021 года отмечается рост среднемесячной оплаты труда на 9,5%. Если в начале года работник получал в месяц около 66 тыс. рублей, то в августе это показатель достиг 73 тыс. рублей в месяц.

В следующем году среднемесячная зарплата может составить 80 тыс. рублей и выше. Такой рост может привести к удорожанию товаров и услуг или к прекращению деятельности компании. Отмечается, что к росту вознаграждения привел дефицит рабочих, бизнес вынужден привлекать сотрудников высокой оплатой труда.

В данный момент выгоднее удержать работника, чем тратить ресурсы на подготовку нового. Специалисты отмечают, что рост оплаты труда сохраняется как мотивация работников в среднем полгода. По этой причине работодателям нужны новые способы, чтобы удерживать сотрудника.

В то же время ряд экспертов рассказали «Невским новостям», что зарплата зависит не только от желания бизнесменов, но и от ряда других факторов. Например, это может происходить, если растут производительность труда и спрос. В таком случае рост заработной платы на предприятиях и в организациях это логичный итог.

Чем больше у населения денег на руках, тем больше оно их тратит на потребительские товары, услуги и вкладывает в недвижимость. Поэтому рост зарплат — это естественное явление, не требующее внешнего контроля, говорится в сообщении агентства.

Другие эксперты считают, что рост зарплат никак не может повлиять на закрытие бизнеса. На это может повлиять налоговая система.

В любом государстве существует баланс, который выстраивается всеми сторонами процесса: предпринимателями, работниками и государством, считает финансовый эксперт агентства GoFortune.

Ранее Gazeta.SPb назвала три российских города с самыми высокими зарплатами, среди которых Петербург не значится.