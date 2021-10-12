В Петербурге еще 2,1 тысячи человек заболели коронавирусом

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 2 158 зараженных.

Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала пандемии в Северной столице заболел 649 781 местный житель. При этом 598 194 заболевших смогли вылечиться от инфекции, в том числе 2 459 за последние сутки сутки.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. Первой стала Москва — 4 699 случаев. На третьем месте Московская область — 1804.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, как легче перенести коронавирус. Зачастую тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями.