В Петербурге незаконно уволенный артист балета более 200 тысяч рублей

В Петербурге незаконно уволенный артист балета более 200 тысяч рублей
Артист балета считает, работодатель пытался оказать на него давление, чтобы он взял отпуск за свой счет во время запрета работы организации в период пандемии. Фото: pixabay

Мужчину уволили во время самоизоляции из-за отказа брать отпуск за свой счет, сообщает ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Судебные приставы способствовали получению зарплаты в сумме 214 тысяч рублей артисту, которого незаконно уволили во время изоляции в пандемию. Отмечается, мужчина работал в шоу-программе известного ресторана в центре Северной столицы. С 2019 года у петербуржца с рестораном был заключен трудовой договор по которому мужчину приняли на работу на должность артиста балета.

«В конце марта 2020 года, артист, находясь в отпуске и на самоизоляции, получил от работодателя телеграмму о предоставлении объяснений по факту отсутствия на рабочем месте в рабочие дни — в марте 2020 года», — говорится в сообщении ведомства.

Как выяснило ОСП по Центральному району ГУФССП из исполнительного листа, выданного Куйбышевским районным судом, заявление на предоставление отпуска, написанное работником, было умышленно изъято из личного дела.

Артист считает, что на него оказывалось давление из-за его отказа уйти в отпуск за свой счет на двухнедельный срок во время запрета работы общепитов в период пандемии.

Суд поддержал бывшего работника и принял решение взыскать с ресторана заработную плату за время вынужденного прогула в размере 214 тысяч рублей. Руководство ресторана отреагировало только после регистрационных действий в отношении автомобиля Peugeot Partner 2020 года производства. Сразу после этого работодатель выплатил бывшему сотруднику всю прчитающуюся сумму.

Всего за 9 месяцев текущего года по решению суда судебные приставы Петербурга помогли вернуть петербуржцам 351 млн рублей заработной платы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, вице-премьер Марат Хуснуллин поручил до конца октября 2021 года подготовить предложения по введению в российское законодательство уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

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