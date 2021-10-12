В центре Петербурга возобновилось движение троллейбусов и трамваев

Утром 12 октября электротранспорт не ходил на проспекты Бакунина, Невский и Суворовский. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин.

Утром 12 октября электротранспорт не ходил на проспекты Бакунина, Невский и Суворовский. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин.

Причиной остановки движения электротранспорта стал технологический сбой, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на «Россети Ленэнерго».

Утро 12 октября остановка трамваев и троллейбусов вызвала пробку в центре города, транспорт оказался обесточен из-за сбоя на линии электропередачи 6 кВ в Центральном районе.

В 9:57 движение электротранспорта было восстановлено. Как только стало известно об остановке транспорта, на место была отправлена бригада, установлена причина блэкаута, проведены ремонтные работы. Отметим, электротранспорт не ходил на проспекты Бакунина, Невский и Суворовский.

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