С 8 ноября Свердловская область вводит QR-коды в учреждениях культуры

Губернатор считает, что для непривитых должны быть отдельные помещения в муниципальных и региональных администрациях. Фото: Instagram главы Сверловской области

Губернатор считает, что для непривитых должны быть отдельные помещения в муниципальных и региональных администрациях. Фото: Instagram главы Сверловской области

С 25 октября в регионе система QR-кодов начнет свое действие, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор Свердловской области пишет, что система начнет свою работу с региональных чиновников, в отношении которых в случае отсутствия документа о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией будут приняты жесткие меры.

«Срок действия — полгода. В противном случае сотрудник будет отстранен», — говорится на странице соцсети.

Кроме того, глава региона считает, в каждом муниципальном и государственном учреждении должны быть предусмотрены специальные места для посещений непривитых граждан.

С 25 октября без QR-кода не допустят в библиотеки, музеи, выставочные центры, спортивные объекты, кроме профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций.

С 8 ноября это правило распространиться на филармонии, театры, кинотеатры, ДК, концертные площадки, санатории, базы отдыха и салоны красоты. Куйвашев напоминает, что с этим предложением выступил региональный Роспотребнадзор и список мест может быть расширен. Он также поблагодарил бизнес за активное участие в прививочной кампании. По его словам, вакцины в области сейчас достаточное количество и прививаться нужно вовремя.

Ранее Gazeta.SPb писала, по информации университета в Балтиморе имени Джонса Хопкинса, в мире от коронавирусной инфекции скончалось 4 864 714 человек, заразилось — 238 673 451 человек.