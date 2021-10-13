С 8 ноября Свердловская область вводит QR-коды в учреждениях культуры

С 8 ноября Свердловская область вводит QR-коды в учреждениях культуры
Губернатор считает, что для непривитых должны быть отдельные помещения в муниципальных и региональных администрациях. Фото: Instagram главы Сверловской области

С 25 октября в регионе система QR-кодов начнет свое действие, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор Свердловской области пишет, что система начнет свою работу с региональных чиновников, в отношении которых в случае отсутствия документа о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией будут приняты жесткие меры.

«Срок действия — полгода. В противном случае сотрудник будет отстранен», — говорится на странице соцсети.

Кроме того, глава региона считает, в каждом муниципальном и государственном учреждении должны быть предусмотрены специальные места для посещений непривитых граждан.

С 25 октября без QR-кода не допустят в библиотеки, музеи, выставочные центры, спортивные объекты, кроме профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций.

С 8 ноября это правило распространиться на филармонии, театры, кинотеатры, ДК, концертные площадки, санатории, базы отдыха и салоны красоты. Куйвашев напоминает, что с этим предложением выступил региональный Роспотребнадзор и список мест может быть расширен. Он также поблагодарил бизнес за активное участие в прививочной кампании. По его словам, вакцины в области сейчас достаточное количество и прививаться нужно вовремя.

Ранее Gazeta.SPb писала, по информации университета в Балтиморе имени Джонса Хопкинса, в мире от коронавирусной инфекции скончалось 4 864 714 человек, заразилось — 238 673 451 человек.

QR-коды губернатор евгений куйвашев свердловская область чиновники


 

Новости партнеров
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Дикие животные приюта «Велес» переедут в воинскую часть в Выборгском районе
Дикие животные приюта «Велес» переедут в воинскую часть в Выборгском районе
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С 8 ноября Свердловская область вводит QR-коды в учреждениях культуры
В Красногвардейском районе с утра полчаса тушили пожар
В России появятся дома со встроенными персональными огородами
Сегодня в Петербурге ожидается небольшой дождь
Людям с онкологическими заболеваниями и аллергией нельзя использовать ...
В мире от COVID-19 скончалось 4 864 714 человек
В Охотском море перевернулась лодка с туристами
Стало известно, какой будет единая вакцина от COVID-19 и гриппа