Гастроэнтеролог предупредила, изжогу вызывает попадание содержимого желудка в пищевод

Гастроэнтеролог предупредила, изжогу вызывает попадание содержимого желудка в пищевод
Иногда причиной изжоги может стать болезнь, при постоянно повторяющихся случая, лучше сходить к врачу. Фото: pixabay

Частые случаи изжоги могут указывать на ряд заболеваний, передает «Lenta» слова врача.

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, не всегда такое явление, как изжога говорит о наличии заболевания. Об этом можно судить по часто, повторяющимся эпизодам изжоги. В этом случае лучше всего обратиться к врачу.

Многие знают, что такое изжога, многие ее ощутили и помнят жжение и дискомфорт в области груди. Неприятные ощущения происходят, потому что в пищевод, который предназначен для транспортировки пищи в желудок происходит заброс кислоты. Кислая желудочная среда нужна для переваривания еды.

Такое может происходить у здоровых людей при переедании или в случаях физической нагрузки сразу после приема пищи. Это нормально и быстро проходит, если речь не идет о продуктах, вызывающих аллергию.

«Если вы съели очень острые продукты, например, настоящее тайское блюдо, может возникнуть не просто изжога, но даже острая боль и спазм», — поясняет Бережная.

Не стоит злоупотреблять препаратами от изжоги, а лучше пересмотреть свой рацион и обратить внимание на продукты, которые ее вызывают и исключить их употребление.

При часто, повторяющихся случаях изжоги, следует обратиться к специалисту. Это может быть причиной поражение желудка, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки или указывать на развитие панкреатита.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, диетолог Линдси Бойерс считает, что обычный белый картофель полезен для здоровья желудочно-кишечного тракта, он выполняет роль пребиотика.

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