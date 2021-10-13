В Петербурге растут социальные расходы

На 8,1 млрд руб. планируют увеличить расходы на жилищные программы, в том числе на реализацию программы «Молодежи - доступное жилье». Фото: pixabay

На 8,1 млрд руб. планируют увеличить расходы на жилищные программы, в том числе на реализацию программы «Молодежи - доступное жилье». Фото: pixabay

Сегодня в Законодательном Собрании Северной столицы вице-губернатор Эдуард Батанов представил депутатам нового созыва проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Вице-губернатор отметил, что с помощью корректировки закона в бюджете этого года планируется увеличить доходы на 130,8 млрд руб. или на 20%, расходы — на 44,7 млрд руб. или на 6%.

Таким образом, хотят добавить средства субсидии теплоснабжающим организациям, это позволит не допустить роста тарифов; расходы на развитие здравоохранения (льготные лекарства и так далее). На 8,1 млрд руб. планируют увеличить расходы на жилищные программы, в том числе на реализацию программы «Молодежи — доступное жилье». Об этом сообщает аппарат вице-губернатора города Эдуарда Батанова.

Также увеличить субсидии городским транспортным организациям, соцвыплаты, в том числе ежемесячные денежные выплаты на детей от трех до семи лет.

Рассмотрев проект закона, депутаты ЗакСа Северной столицы приняли его в первом чтении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший депутат петербургского ЗакСа Роман Коваль пойдет под суд за взятки.