«Солярий — штука хорошая»: врач Жолобов рассказал, что петербуржцам полезен ультрафиолет

Посещение петербуржцами солярия вовсе не опасно, а даже наоборот, принесет пользу. Об этом корреспонденту Gazeta.SPb рассказал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук » Владимир Жолобов.

«Соляряй — штука хорошая. Он поднимает иммунитет, особенно у нас в Петербурге. Город ведь расположен близко к полярному кругу. У нас очень длинная ночь, а сейчас уже и длинные вечера, у всех недостаток витамина D. А солярий, вот этот ультрафиолет, — это повышение синтеза витамина D», — объяснил Владимир Жолобов.

При этом, специалист отметил, что в данном вопросе есть свои подводные камни. Известно, что длительное воздействие на незащищенную кожу активного ультрафиолета может вызвать мутации клеток и стать причиной развития ряда заболеваний, в том числе и онкологических.

«Это все полезно, но очень важна консультация со специалистом, с врачом, особенно если есть какие-то родинки на теле, нужно быть крайне осторожным. Обязательно следует обсудить с доктором время вашего нахождения под лучами», — констатировал врач.

Также Владимир Жолобов отметил, что в пожилом возрасте нежелательно посещать солярий. Врач заявил, для пожилых людей что длительное нахождение на солнце, что искусственное «тепло» могут иметь необратимые последствия.

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