В ВОЗ заявили о снижении смертности от COVID в мире

Средний уровень смертности от коронавирусной инфекции в мире продолжает снижение. Об этом рассказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, к настоящему моменту показатель достиг самого низкого уровня почти за год. При этом абсолютные показатели смертности от коронавируса остаются значительными

Как сообщил ТАСС, Гебрейесус отметил, что каждую неделю в мире от коронавируса умирает как минимум 50 тыс. человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за последние сутки умерли 984 пациента. Это абсолютный рекорд за все время пандемии.