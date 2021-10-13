В ВОЗ заявили о снижении смертности от COVID в мире

Средний уровень смертности от коронавирусной инфекции в мире продолжает снижение. Об этом рассказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, к настоящему моменту показатель достиг самого низкого уровня почти за год. При этом абсолютные показатели смертности от коронавируса остаются значительными
Как сообщил ТАСС, Гебрейесус отметил, что каждую неделю в мире от коронавируса умирает как минимум 50 тыс. человек.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за последние сутки умерли 984 пациента. Это абсолютный рекорд за все время пандемии.