Стала известна длительность естественного иммунитета у переболевших ковидом

При лечении коронавируса переливанием плазмы стоит учитывать, что антитела сохраняются в крови крайне короткий период времени. Фото: pixabay.com

При лечении коронавируса переливанием плазмы стоит учитывать, что антитела сохраняются в крови крайне короткий период времени. Фото: pixabay.com

Группа ученых из разных стран изучила вопрос иммунитета у переболевших ковидом и пришла к выводу, что количество антител у таких пациентов постепенно снижается в первые полгода после болезни, но затем показатель остается стабильным в период до 15-го месяца.

Согласно опубликованной в bioRxiv исследовании, специалисты из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая собрали 188 образцов крови 136 пациентов, у которых коронавирус протекал в тяжелой и легкой форме.

Самые высокие значения антител приходились в период с 15 по 28 день после заражения ковидом.

Отмечается также, что противовирусный иммунитет, особенно B-клеток памяти, сохраняется довольно длительное время у пациента. При этом некоторые вызывающие обеспокоенность вариации вируса, в том числе штамм «дельта», могут «частично обойти нейтрализующий эффект антител в плазме».

По последним данным, с начала пандемии в России выявлен 7 861 681 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 219 329 летальных исходов, выздоровели 6 916 086 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пациенты с диагностированным коронавирусом стали чаще жаловаться на новые симптомы заболевания, сообщила главный врач клиники в Новосибирске Татьяна Овсянникова.