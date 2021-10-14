Петербургский дольщик добился от застройщика выплаты 2,2 млн рублей неустойки

Петербургский дольщик добился от застройщика выплаты 2,2 млн рублей неустойки
Судебные приставы помогли дольщику получить неустойку. Фото: Главное управление ФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Петербурга помогли дольщику получить 2,2 млн рублей неустойки из-за длительного ожидания квартиры.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ ФССП, петербуржец обратился в суд на застройщика с требованием взыскать неустойку и компенсацию морального вреда, поскольку он длительное время ожидал сдачи своей квартиры. Суд встал на сторону дольщика и присудил взыскать в его пользу 2,2 млн рублей.

Судебные приставы выяснили, что у строительной компании есть земельный участок в Парголово площадью более 24 тысяч квадратных метров. На землю вынесли запрет регистрационных действий, после чего застройщик перевел деньги петербуржцу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у петербуржца арестовали кроссовер из-за долга по алиментам в 1,5 миллиона рублей.

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