Петербургский дольщик добился от застройщика выплаты 2,2 млн рублей неустойки

Судебные приставы Петербурга помогли дольщику получить 2,2 млн рублей неустойки из-за длительного ожидания квартиры.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ ФССП, петербуржец обратился в суд на застройщика с требованием взыскать неустойку и компенсацию морального вреда, поскольку он длительное время ожидал сдачи своей квартиры. Суд встал на сторону дольщика и присудил взыскать в его пользу 2,2 млн рублей.

Судебные приставы выяснили, что у строительной компании есть земельный участок в Парголово площадью более 24 тысяч квадратных метров. На землю вынесли запрет регистрационных действий, после чего застройщик перевел деньги петербуржцу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у петербуржца арестовали кроссовер из-за долга по алиментам в 1,5 миллиона рублей.