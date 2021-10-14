Президент России рассказал про улучшение условий для женщин с детьми

На Евразийском женском форуме президент России Владимир Путин рассказал, что ведутся работы по созданию условий для женщин, которые после рождения ребенка планируют заняться своей карьерой. Фото: сайт Президента России

На Евразийском женском форуме президент России Владимир Путин рассказал, что ведутся работы по созданию условий для женщин, которые после рождения ребенка планируют заняться своей карьерой. Фото: сайт Президента России

На Евразийском женском форуме президент России Владимир Путин рассказал, что ведутся работы по созданию условий для женщин, которые после рождения ребенка планируют заняться своей карьерой. Об этом сообщают РИА Новости.

Владимир Путин на Евразийском женском форуме отметил, что важно продолжать работу по улучшению условий для женщин с детьми. По словам президента, важно решить проблему каждой конкретной семьи.

«Совершенно очевидно, что в современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором — либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация» — заявил президент России Владимир Путин.

Условия, по мнению президента, создаются для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе.

Также Путин добавил, что в России есть курсы по подготовки и повышению квалификации, которыми могут воспользоваться женщины в отпуске по уходу за ребенком. Семьям с детьми, которые оказались в сложной финансовой ситуации также оказывается помощь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин также выдвинул утверждение о важности традиционных семейных ценностей.