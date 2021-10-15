Гинцбург заявил о завершении пострегистрационных исследований «Спутника V»

Пострегистрационные исследования российской вакцины «Спутник V» завершились. Такое заявление сделал руководитель Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Об этом стало известно в пятницу, 15 октября. Представители центра подали документы на постоянную регистрацию вакцины, сообщили «РИА Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прививка «Спутником Лайт» продлевает защиту от коронавируса на полгода. Кроме того, стали известны детали вакцинации несовершеннолетних «Спутником V». Подросткам в возрасте от 12 до 17 лет вакцину будут вводить дважды.