В Петербурге нашли подработку с зарплатой до 800 тысяч рублей

Самой высокооплачиваемой оказалась вакансия старшего 3D-художника, которому готовы платить до 800 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Самой высокооплачиваемой оказалась вакансия старшего 3D-художника, которому готовы платить до 800 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Почти половина петербуржцев нуждаются в подработке для покрытия нужд, выяснили специалисты hh.ru. Работодатели готовы платить от 200 тысяч до 800 тысяч рублей.

Опрос показал, что 47% жителей Петербурга ищут дополнительный заработок для поддержания семейного бюджета. Еще 9% сообщили, что подработка у них уже есть, и они не планируют от нее отказываться.

Подработку сейчас в первую очередь ищут работники фитнеса и салонов красоты, учителя и преподаватели, юристы, а также работники сферы искусства. О наличии подработки чаще всего сообщали маркетологи и работники ресторанно-гостиничного бизнеса.

Только за последний месяц в городе появилось более 8 тысяч вариантов подработки.

Самой высокооплачиваемой оказалась вакансия старшего 3D-художника, которому готовы платить до 800 тысяч рублей. Android-разработчику предлагают зарплату от 500 тысяч рублей. Также есть вакансия трафик-менеджера с оплатой труда до 300 тысяч рублей. До 270 тысяч рублей готовы предложить бровисту. А ведущий стоматолог-терапевт может зарабатывать до 250 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские предприниматели считают, что рост зарплат может привести к краху бизнеса.