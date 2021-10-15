В Чите 15-летний подросток признался в убийстве 14-летней подруги

Что сподвигло школьника убить свою ровесницу, пока неизвестно. Фото: pixabay

Что сподвигло школьника убить свою ровесницу, пока неизвестно. Фото: pixabay

Минувшим вечером в поселке КСК города Читы обнаружили труп 14-летней девушки. Подозреваемого быстро вычислили — им оказался её 15-летний приятель.

По информации региональных следственных органов, около 19 часов 14 октября поступило сообщение об обнаружении мертвой школьницы в одной из квартир поселка КСК города Читы. Прибывшие к месту трагедии следователи и полицейские заметили на теле погибшей следы насильственной смерти — сразу же возбудили уголовное дело.

Уже спустя пару часов после обнаружения трупа был задержан подозреваемый. Им оказался 15-летний школьник, житель поселка КСК. Парня отвезли на допрос в отдел полиции: вместе с ним находились законный представитель, педагог и адвокат.

В процессе беседы подозреваемый в убийстве подросток признался в совершении преступления, его показания подтвердились на месте трагедии. Мотивы и обстоятельства следователи не сообщают, но по данным СМИ Забайкалья на теле девочки были ножевые ранения — возможно, причиной смертельной «разборки» стали любовные отношения.

Чудовищные случаи гибели детей в последнее время встречаются все чаще. Так, днем ранее, 13 октября, труп 15-летнего ребенка обнаружили под Рязанью. Тело школьника находилось в колодце, засыпанное землей и мусором.

Следствие считает, что подросток мог стать жертвой ритуального убийства, в совершении которого подозревают бывшего отчима мальчика и его любовницу, трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону (лыжной гонке со стрельбой из лука).

Однако соседи и знакомые мужчины, который возможно убил ребенка, утверждают, что никакими религиозными мотивами он руководствоваться не мог — совсем не интересовался подобными темами. Подозреваемый скорее хотел отомстить матери мальчика, с которой они недавно расстались, передает РИА Новости слова жителей поселка Стенькино, где и произошла трагедия.