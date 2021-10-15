Клинические испытания вакцины от COVID-19 «Бетувакс» начались в Петербурге

Клинические испытания вакцины от COVID-19 &#171;Бетувакс&#187; начались в Петербурге
В Петербурге испытывают новую вакцину от коронавируса. Фото: pexels

НИИ гриппа имени Смородинцева приступил к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса «Бетувакс». Препарат проверят на 170 добровольцах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Институт стволовых клеток человека», создавшей вакцину совместно с компанией «Бетувакс».

Клинические исследования вакцины от ковида «Бетувакс-КоВ-2» начались в пятницу, 15 октября. Специалисты ввели вакцину первым добровольцам. Испытания, которые проводятся по одобренному Минздравом протоколу, проведут на 170 пациентах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав дал согласие на клинические испытания назальной вакцины от COVID-19. В клиническом исследовании назальной вакцины примут участие 500 добровольцев. Испытания завершатся 31 декабря 2023 года.

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