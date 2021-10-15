В Петербурге с 18 октября можно будет приобрести праздничный «Подорожник»

В Петербурге с 18 октября можно будет приобрести праздничный "Подорожник". Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"

В Петербурге с 18 октября можно будет приобрести праздничный "Подорожник". Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"

В кассах метрополитена Санкт-Петербурга можно будет приобрести празднично оформленный «Подорожник». Проездную карточку украсили специальной надписью в честь 10-летия со дня использования бесконтактной электронной пластиковой карты. Об этом сообщает пресс-служба СПБ ГКУ «Организатор перевозок».

В Петербурге с 18 октября можно приобрести единый электронный билет «Подорожник», которы1й посвящен 10-летию БЭПК. На самой карточке будет присутствовать надпись «10 лет вместе с городом». Такая карточка станет доступна с момента открытия касс 18 числа. Тираж праздничных «Подорожников» будет ограничен.

Электронные карты с надписью «10 лет вместе с городом» ничем не будут отличаться от других версия «Подорожника» кроме их внешнего вида. Функции на них будут, что и раньше: фиксированная стоимость поездок на метро и всех видах наземного общественного транспорта в городе и на железнодорожном пригородного сообщения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что метрополитен объявил конкурс на обработку станций дезинфицирующими средствами методом «холодного тумана», которую планируют проводить ночью.