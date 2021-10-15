Портфель паевого фонда «Регион Фонд Акций» превысил один миллиард рублей

Портфель паевого фонда «Регион Фонд Акций» превысил один миллиард рублей
Фото: Московский кредитный банк (МКБ)

Управляющая компания «МКБ Инвестиции» подвела итоги работы за 9 месяцев этого года. По результатам сентября стоимость чистых активов фонда «Регион Фонд Акций», который находится под управлением УК «МКБ Инвестиции», превысила один миллиард рублей.

Рост интереса клиентов к фонду обусловлен положительной динамикой российского фондового рынка (индекс МосБиржи по итогам 9 месяцев 2021 года вырос на 24,8%), а также достойными результатами работы фонда. По итогам первых трех кварталов 2021 года «Регион Фонд Акций» удерживает первое место среди неотраслевых фондов акций от управляющих компаний, принадлежащих российским банкам, входящим в топ-10 по объему активов.

«В последние два года интерес частных инвесторов к финансовым продуктам остается на высоком уровне, но, если в прошлом году участники рынка фокусировались на облигационных стратегиях, в 2021 году все большей популярностью пользуются финансовые инструменты, связанные с инвестициями в акции. В этих условиях вложения частных инвесторов в фонды акций постепенно увеличивались», — отметил Михаил Поддубский, управляющий активами «МКБ Инвестиции».

Контролирующий акционер МКБ – концерн «Россиум», который в 2019 году подписал меморандум о стратегическом партнёрстве с ГК «Регион» Сергея Сударикова.

мкб Московский кредитный банк


 

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