По руинам Петербурга прошли блогеры в костюмах смерти

По руинам Петербурга прошли блогеры в костюмах смерти
В Санкт-Петербурге прошла акция целью которой стало привлечение внимания властей к большому количеству руин в городе. Фото: организаторы акции от движения "Город перемен"

В Санкт-Петербурге прошла акция целью которой стало привлечение внимания властей к большому количеству руин в городе. На таких полуживых объектах многие молодые люди получали травмы. Об этом сообщает «Мойка 78».

Активисты движения «Город перемен» решили привлечь внимание властей к проблеме разрешенных зданий в городе. Блогеры в костюмах смерти отправились на объекты, где в разные промежутки времени получали травмы и даже погибали молодые люди. Акцию было решено провести после того, как мальчик на заводе «Красный треугольник» упал с высоты 10 метров и получил тяжелые травмы.

По информации в социальных сетях и от СМИ, многие здания в Петербурге находятся в аварийном состоянии. В движении сообщили, что за последние три года на развалинах Петербурга зафиксировали больше сотни случаев смертей и серьезных травм. «Город перемен» 11 числа отправил заявку в Книгу рекордов Гиннеса с предложением рассмотреть Петербург как город с наибольшим количеством руин в мире.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Особняк Черкасского на Университетской набережной может быть разрушен до того, как его нынешний владелец Берсон предпримет меры по его сохранению.

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По руинам Петербурга прошли блогеры в костюмах смерти
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