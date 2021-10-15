К концу года в Петербурге планируют отремонтировать около 6 тысяч парадных

В Петербурге до конца года 1700 подъездов ждет комплексный ремонт. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

В Петербурге до конца года 1700 подъездов ждет комплексный ремонт. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

В Петербурге до конца года 1700 подъездов ждет комплексный ремонт, в который входит приведение в порядок входных групп и полов, ремонт стен, потолков, замена почтовых ящиков, осветительных приборов. В общей сложности сводным планом текущего ремонта привести в порядок планируется 6 251 парадную. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

По заявлению пресс-службы, это обязательное мероприятие по содержанию имущества в многоквартирных домах. В рамках запланированных работ сотрудники коммунальных служб будут использовать новые технологи, в частности устройства террацо-мозаичных полов и ремонта ступеней.

Наибольшее количество парадных, в которых планируется сделать ремонт, находится в Адмиралтейском, Петродворцовом, Московском, Калининском и Приморском районах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что приезжий молодой человек вместе со своими родителями несколько лет назад решил заняться парадной дома в Петербурге. Место общего пользования отреставрировали сами, без помощи соседей, управляющей компании и государства.