Билл Клинтон идет на поправку после госпитализации

Экс-президент США Билл Клинтон идет на поправку, но проведет еще одну ночь в больнице, куда он был госпитализирован с заражением крови. Об этом сообщил его пресс-секретарь Анхель Уренья.

«Президент Клинтон продолжает лечиться от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Все показатели здоровья движутся в верном направлении, включая уровень лейкоцитов в крови, который значительно снизился», — написал он в Twitter.

Накануне Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови. По словам официального представителя Клинтона Ангела Урены, госпитализация не связана с ковидом.

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