Билл Клинтон идет на поправку после госпитализации

Билл Клинтон идет на поправку после госпитализации
Билл Клинтон. Фото: Facebook / President Bill Clinton

Экс-президент США Билл Клинтон идет на поправку, но проведет еще одну ночь в больнице, куда он был госпитализирован с заражением крови. Об этом сообщил его пресс-секретарь Анхель Уренья.

«Президент Клинтон продолжает лечиться от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Все показатели здоровья движутся в верном направлении, включая уровень лейкоцитов в крови, который значительно снизился», — написал он в Twitter.

Накануне Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови. По словам официального представителя Клинтона Ангела Урены, госпитализация не связана с ковидом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соединенные Штаты должны нарастить влияние в Средиземном море в ответ на международные успехи России. Об этом говорят политические обозреватели Альп Севимлисой и Питер Вудард в The Hill.

билл клинтон госпитализация США


 

Новости партнеров
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Перевозивший Собчак водитель
Перевозивший Собчак водитель "Мерседеса" признал вину в смертельной аварии
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Билл Клинтон идет на поправку после госпитализации
Четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане
Возле южных Курильских островов зафиксировано землетрясение
В Красногвардейском районе ночью сгорели две иномарки
Появились подробности о состоянии здоровья Ларисы Гузеевой
Гинцбург: «Спутник V» может получить постоянную регистрацию в ...
В субботу Пулково работает без отмен и задержек
Проценко назвал три способа, которые спасут от заражения COVID-19