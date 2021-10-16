Футболистки «Зенита» в образе античных статуй выступили против рака груди

Женская команда ФК «Зенит» приняла участие в ежегодной акции «Розовый октябрь», направленной на борьбу с раком молочной железы.
Футболистки устроили фотосессию в Эрмитаже, они предстали в образах античных статуй. Таким образом спортсменки попытались донести мысль, что женское тело, как и произведения искусства, нуждается в заботе и бережном отношении. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».
Проект назвали «Твое тело не из мрамора — позаботься о себе вовремя».
«Скульптура неживая, но даже она – драгоценность и объект бережного отношения, заботы и внимания. Тем более забота и внимание требуется живой женщине», — отметила директор по коммуникациям ФК Жанна Дембо.
«Розовый октябрь» — это месяц информированности о раке молочной железы. В это время по всему миру проходят акции и информационные компании, призванные привлечь внимание к проблеме диагностики и лечения самого распространенного онкологического заболевания у женщин.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фанаты «Зенита» почтили память жертв блокады Ленинграда.