Водоснабжение в Курортном районе Петербурга восстановили

Водоснабжение в Курортном районе Петербурга восстановили
Сегодня работники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проведут мониторинг качества воды. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Жителям Курортного района Северной столицы вернули воду.

В половине двенадцатого ночи «Водоканал» возобновил водоснабжения Курортного района. Воду стали подавать с небольшим давлением. Постепенно его повысят, отмечают специалисты. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сегодня работники организации проведут мониторинг качества воды. Этим займутся шесть аварийных бригад.

Ранее поступление воды из крана в Курортном районе прекратили из-за аварии на трубопроводе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что питьевой водой 40-ю больницу в Сестрорецке обеспечили спасатели, но в кранах до сих пор течет только горячая. В Сестрорецке питьевую воду к 40-ой больнице привозят в цистернах, после чего разносят по этажам сотрудники МЧС. Операционные и процедурные работают, медпомощь оказывается всем, кому это необходимо.

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Водоснабжение в Курортном районе Петербурга восстановили
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