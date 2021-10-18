Росгвардия не подтвердила информацию о конфликте на испытаниях на краповый берет в Ставрополье

Краповый берет является символом доблести спецподразделений и его не снимают даже перед врагом, считает представитель Росгвардии. Фото: пресс-служба Росгвардии

Краповый берет является символом доблести спецподразделений и его не снимают даже перед врагом, считает представитель Росгвардии. Фото: пресс-служба Росгвардии

Представитель организации заявил, что никто не снимал краповые береты в знак протеста против итогов судейства, сообщает «ТАСС».

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг информацию о драке на испытаниях на краповый берет в Ставропольском крае, во время которого якобы недовольные члены команды сняли с себя береты в знак протеста против несправедливого судейства. По словам Грибакина, в Росгвардии узнали об этих сообщениях «с некоторым удивлением».

«И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений», — отметил Грибакин.

Он также напомнил, что краповый берет является символом доблести спецподразделений и его не снимают даже пере врагом, не то, чтобы в знак несогласия на состязаниях.

Отмечается, что информация о драке стала общедоступной из telegram-канал военного корреспондента Александра Коца. Журналист написал, что во время состязаний в учебном центре «Тамбукан» члены чеченской команды при сдаче нормативов использовали нечестные приемы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Петродворцовом районе Петербурга Росгвардия применила огнестрельное оружие при задержании нарушителей порядка. Дебоширы были в состоянии алкогольного опьянения.