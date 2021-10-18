За подделку справок о вакцинации в Подмосковье арестовали восемь человек

За подделку справок о вакцинации в Подмосковье арестовали восемь человек
Также фигуранты обвиняются в получении взятки в крупном размере. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Электростали по решению суда арестованы восемь человек за подделку сертификатов о вакцинации от COVID.

Фигурантами уголовного дела стали два медработника и шесть их сообщников. По данным следователей, медика вносили фиктивные данные в систему учета, а подельники держали связь с клиентами и находили по интернету новых желающих приобрести фальшивую справку.

По данным ГСУ СКР по Московской области, нелегальный бизнес помогли прикрыть сотрудники управления противодействия коррупции регионального главка МВД.

Следователи провели около 20 обысков, изъяв доказательства причастности фигурантов дела к подделке сертификатов. Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что торговцев поддельными справками о COVID-19 задерживали и в Петербурге. Во всех случаях открыты уголовные дела о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.

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