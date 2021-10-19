Не укололся – плати. В России спорят о штрафах за отказ от прививки

Про санкции в отношении не желающих вакцинироваться от COVID-19 говорят уже давно и активно. Например, известный врач Александр Мясников поддерживает идею введения QR-кодов.

«Я воспринимаю это как меру принуждения к вакцинации, и с этой точки зрения QR-коды для меня оправданы», — заявлял он.

Сейчас вовсю обсуждают идею штрафных санкций за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции. Это уже расколола общество. Одни уверены, что на пути всеобщей инфекционной безопасности все меры хороши. Вторые считают, что делать или нет прививку – добровольный выбор каждого и санкций здесь быть не должно.

Поддерживаете ли вы предложение о штрафных санкциях в отношении не желающих вакцинироваться? Такой опрос организовал сервис по поиску работы SuperJob.

«Только каждый девятый россиянин (11%) поддержал предложение о штрафных санкциях в отношении не желающих вакцинироваться, 69% против подобной идеи. Причем противников штрафных санкций за отказ от прививки от COVID-19 больше среди граждан с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (73%)», — говорится в исследовании компании.

Наказание за отказ от вакцинации активнее поддерживают те, кто сделал прививку (17%). Но и среди них против денежных штрафов — большинство (58%).

Естественно, активно против любых репрессий голосуют именно те, кого планируется наказывать, – антипрививочники (94%).

Ранее свою оценку штрафов за отказ от прививок высказал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, важно терпеливо объяснять людям необходимость прививки. Здесь можно обойтись без административного давления. Президент России отметил, что спасти людей от инфицирования может лишь вакцинация.

«Необходимо наращивать ее темпы. Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе», — подчеркнул Путин, встречаясь с депутатами Госдумы нового созыва.

Как рассказывала Gazeta.SPb, президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Он не стал прививаться публично. Также не называется препарат, который использовали при вакцинации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что все отечественные вакцины хорошие и Путин не хочет быть рекламой одной из них.