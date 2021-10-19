Полиция выясняет обстоятельства получения тяжелых травм жителем Колпино

В Колпино в 6-й парадной дома 5 по улице Красных Партизан на первом этаже лежал мужчина с серьезными травмами.

Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, его госпитализировали в тяжелом состоянии вечером 18 октября.

У пострадавшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины на лице.

Обстоятельства получения тяжелых травм устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщили, в результате стрельбы на Пулковском шоссе никто не пострадал.