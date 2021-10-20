Справка о вакцинации: как получить при медотводе, долго ли действует и что грозит за подделку

Ввод новых ограничений в Петербурге и других городах спровоцировал появление мошенников, торгующих сертификатами.

В Санкт-Петербурге в скором времени без справки о прививке от коронавируса нельзя будет посетить многие общественные места. Для некоторых это стало причиной для вакцинации, а для кого-то даже – нехорошим поводом задуматься о нелегальных выходах из ситуации. Сегодня подробнее разберемся, чем грозит подделка документа и как долго действует настоящая справка.

Ни для кого не секрет, что в Интернете можно купить все, что угодно, – лишь бы деньги были. Объявления о продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса можно найти в социальных сетях и на различных сайтах. Мошенники уверяют, что для покупателя нет никаких рисков. Они готовы предоставить справку задним числом, указать любой регион и дату, оформить доставку, а также внести информацию о прививке на портал Госуслуг. Есть и те, кто обещает обеспечить медотвод, в таком случае вакцинироваться нельзя. За свои старания мошенники просят от 3 до 20 тысяч рублей.

Истории у мошенников, пытающихся убедить покупателя в чистоте сделки, самые разные. Многие уверяют, что сами работают в медучреждениях и имеют доступ к документам и печатям, а кто-то ссылается на связи. Есть также случаи, когда антипрививчникам предлагают прийти в пункт вакцинации и сделать вид, что укол был поставлен. На деле препарат обещают просто вылить, а документ оформить как положено.

Но что чаще всего происходит после оплаты? Возможно, что вам действительно предоставят бумажную или электронную версию сертификата, который в итоге окажется недействительным. Еще выше риск того, что вы останетесь и без денег, и без услуги.

Но одно дело, когда вы просто теряете пару тысяч рублей и расстраиваетесь, а другое – когда отправляетесь за содеянное за решетку. Помните: и покупатели, и продавцы справок попадают под статью 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Довольно часто по этой статье получают условный срок, но предусмотрено также лишение свободы сроком до трех лет. Строже всего наказывают именно врачей – особенно тех, кто участвует в вакцинации населения.

Как тогда получить легальный QR-код? Он ваш в двух случаях: если человек сделал прививку и если переболел коронавирусом. После вакцинации QR-код действует в течение года, а после перенесенное болезни – полгода. Также напоминаем, что результаты ПРЦ-теста актуальные 72 часа. Как быть тем, у кого есть медотвод? В этот вопрос пока не внесли никакой ясности. Летом в Москве люди с медтоводом получали QR-код на основании отрицательного ПРЦ-теста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что QR-коды «дошли» до Петербурга: куда придется входить по пропускам.