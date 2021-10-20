Петербуржцы требуют создания народных дружин для борьбы с безмасочниками

В Петербурге за последние сутки заразились коронавирусом 3 274 человека, а 62 скончались от последствий болезни. Эпидобстановка привела к серьезным ограничениям, но горожане не надеются на сознательность соотечественников и предлагают создать народные дружины для борьбы с нарушителями.

На сайте Change.org в среду, 20 октября, появилась адресованная Смольному петиция с предложением создать добровольческие «народные дружины», которые будут отлавливать безмасочников и вести просветительскую деятельность, рассказывая гражданам об опасности пандемии, необходимости вакцинации и соблюдения антиковидных мер.

По мнению активистов, такая работа может быть более эффективной, нежели ужесточение штрафов за неправильное ношение маски в транспорте. Напомним, что в администрации решили расценивать как административное правонарушение маску, не надетую на нос. В первый раз человеку грозит штраф в 4 тысячи рублей, а повторный нарушитель заплатит 5 тысяч. Добавим, что аналогичные меры уже действуют в Москве. Насколько успешно, пока неизвестно.

Однако активисты считают, что не стоит доводить ситуацию до штрафов — можно обойтись меньшими потерями, если привлечь к решению проблемы волонтеров.

«Мы, инициативная группа петербуржцев, поддерживаем введение QR-кодов и тотальной вакцинации!», — пишут неравнодушные горожане. Следом авторы петиции поясняют, что участники народных дружин «будут контролировать и предупреждать нарушение антиковидных мер в общественном транспорте, на улице, в учреждениях культуры и общепита, а также вести просветительскую деятельность против движения антипрививочников и помогать стимулировать массовую вакцинацию!».

«Победим антипрививочников и ковид вместе!», — призывают активисты. Однако среди петербуржцев эта инициатива пока не встретила сочувствия. Предложение на Change.org за пять часов подписали всего три человека.

Напомним, что пока в планах Смольного на ближайшее время только введение QR-кодов и нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Возможно, если ситуация станет критической, горожан отправят по домам даже раньше. Кстати, инициативу со внеплановыми выходными, согласно результатам опроса Superjob, одобряют 54% жителей Северной столицы.