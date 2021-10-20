76-летний профессор РГГУ отдал квартиру и сбережения телефонным мошенникам

Философ и культуролог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, 76-летний Игорь Яковенко отдал все свои сбережения и подписал документы о продаже своей квартиры, поверив телефонным мошенникам. Они представились сотрудниками Центробанка.

В ближайшее время пожилой ученый должен освободить свою жилплощадь. Яковенко в разговоре с аферистами подписал договор о купле-продаже всей имеющейся недвижимости: квартиры и дачи, а также лишился своих сбережений. Об этом доктор философских наук рассказал в своем Facebook.

По словам адвоката Яковенко, председателя московской коллегии адвокатов «Единство» Сергея Худякова, неизвестные позвонили профессору РГГУ, представившись сотрудниками Центробанка. Они заявили, что со счетами преподавателя якобы производятся подозрительные действия, но ситуация под контролем. Чтобы вывести мошенников на чистую воду, «работники банка» попросили пенсионера перевести все средства на другой счет. По аналогичной схеме его уговорили взять кредит, а затем подписать документы о продаже квартиры и дачи — мошенники убедили философа, что помогут спасти имущество от недобросовестных риелторов.

Отчасти потеря бдительности профессором объясняется тем, что мужчина восстанавливается после коронавирусной инфекции. Возможно, именно поэтому Яковенко поверил звонившим и подписал все документы. Увы, когда он перевел деньги и передал бумаги, «сотрудники Центробанка» перестали выходить на связь, а вскоре появился незнакомец, который представился покупателем и, не церемонясь, потребовал освободить квартиру, теперь якобы принадлежащую ему.

«В среду, 20 октября, придут срезать двери и выбрасывать меня», — рассказал ученый РБК. Печально также то, что в этой квартире с философом живет несовершеннолетний ребёнок.

Мошенники долго «втирались в доверие» пожилого человека. Яковенко общался с ними три месяца — с августа по октябрь. Все это время мужчина хранил молчание, чтобы, как убежали его аферисты, «не сорвать спецоперацию». Правоохранителей к инциденту привлекли 14 октября, когда преподаватель РГГУ понял, что произошло и обратился за помощью. Остается надеяться, что сделку смогут признать недействительной.