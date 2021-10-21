Собянин предупредил москвичей о приближении исторического пика по COVID

Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве. Фото: kremlin.ru

Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве. Фото: kremlin.ru

Москва в ближайшие дни достигнет пиковых значений по заболеваемости COVID-19. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, ситуация в городе продолжает развиваться по худшему сценарию.

Собянин отметил в своем блоге, что самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от нового вирус являются нерабочие дни, поскольку они «позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания». И напомнил, что было принято решение объявить нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября.

Напомним, за минувшие сутки в Москве выявили 7 897 случаев заболевания. Город занял первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Следом идет Петербург (3 280, на третьем месте оказалась Московская область (2 318).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин подписал указ о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября.