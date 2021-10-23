Специалисты «Ленсвета» устраняют обрывы на сетях уличного освещения

В диспетчерскую службу поступило 130 сообщений об обрывах, 30 было обработано. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет».

22 октября в Петербурге порывы шквалистого ветра, достигавшие местами до 24 м/с, стали причиной поваленных деревьев, которые нарушили работу сети уличного освещения. Отмечается, больше всего последствий от штормового ветра в Курортном и Выборгском районах.

В диспетчерскую службу 22 октября с 9:00 часов пришло около 130 сообщений об обрывах на уличных сетях, 30 заявок уже отработано. Работы по ликвидации обрывов продолжаться в ночное время.

Специалисты «Ленсвета» устраняют последствия от упавших на сети деревьев. На линии вышли 44 бригады и 44 единицы спецтехники. В Курортные районы отправили дополнительные бригады и спецтехнику. Там требуется восстановление на более 80 адресах. Деревья падали большей частью на неизолированные сети электроснабжения.

В Парголово, Сестрорецке и на Приморском шоссе включение уличного освещения будет задержано до полного восстановления сети, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, в двух поселениях Выборгского района Ленобласти из-за шторма нет электричества и нарушено водоснабжение. Причиной аварии на сетях стали поваленные непогодой деревья.