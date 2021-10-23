В Выборгском районе Петербурга загорелась коммуналка

Вечером 23 октября в Выборгском районе Северной столицы огонь не пощадил коммунальную квартиру.

В экстренные службы около 16:41 поступило сообщение о возгорании. Пострадала двухкомнатная коммунальная квартира на Светлановском проспекте в доме 35.

В Выборгском районе горела обстановка квартиры на площади 2 квадратных метра. Пострадавших при случившемся инциденте обнаружено не было.

Пожар ликвидировали в 17:35. Почти час потребовалось спасателям, чтобы разобраться с воспламенением. К ликвидации было привлечено 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня в Кировском районе Петербурга произошел пожар, при котором пострадал мужчина. Его осматривали сотрудники медицинской помощи. Горела двухкомнатная квартира. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.