В Выборгском районе Петербурга загорелась коммуналка

В Выборгском районе Петербурга загорелась коммуналка
В Выборгском районе Петербурга загорелась коммуналка. Фото: "Яндекс.Карты"

Вечером 23 октября в Выборгском районе Северной столицы огонь не пощадил коммунальную квартиру.

В экстренные службы около 16:41 поступило сообщение о возгорании. Пострадала двухкомнатная коммунальная квартира на Светлановском проспекте в доме 35.

В Выборгском районе горела обстановка квартиры на площади 2 квадратных метра. Пострадавших при случившемся инциденте обнаружено не было.

Пожар ликвидировали в 17:35. Почти час потребовалось спасателям, чтобы разобраться с воспламенением. К ликвидации было привлечено 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня в Кировском районе Петербурга произошел пожар, при котором пострадал мужчина. Его осматривали сотрудники медицинской помощи. Горела двухкомнатная квартира. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

возгорание выборгский район ленобласть локализация пожара мчс новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Получивший нагоняй от Бастрыкина следователь расследовал махинации с землей под Всеволожском
Получивший нагоняй от Бастрыкина следователь расследовал махинации с землей под Всеволожском
Ученые рассказали, как распознать COVID-19 по кашлю
Ученые рассказали, как распознать COVID-19 по кашлю
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском районе Петербурга загорелась коммуналка
На пересечении Светлановского и Луначарского не смогли разъехаться две легковушки
ДТП спровоцировало пробку на Московском шоссе
Пассажиры выгнали из маршрутки жителя Воронежа из-за неправильно надетой маски
Глава МИД Боливии поблагодарил Россию за «Спутник V»
Онищенко призвал «не паниковать» из-за роста заболеваемости коронавирусом
Болдуин посетил церемонию прощания с кинооператором Галиной Хатчинс
Ученые подсчитали частоту повторных заражений ковидом