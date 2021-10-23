«Газпром» может прекратить поставку газа в Молдавию с 1 декабря

С поставкой газа в Молдавию сложилась сложная ситуация по вине властей. Если страна полностью не оплатит поставку газа и не подпишет новый контракт, то с 1 декабря «Газпром» остановит передавать газ в Молдову. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.

Представитель компании уточнил, что у республики Молдавия скопился долг за уже поставленный газ. При этом, по словам Куприянова, «Газпром» готов продлить контракт при полном погашении долга. Если этого не произойдет, то с 1 декабря поставка газа в Молдову будет прекращена.

«В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллиона долларов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», — утверждает представитель «Газпрома».

Куприянов также рассказал, что у «Газпрома» появились сведения о существующем намерении властей Молдовы ликвидировать предприятие «Молдова-газ», на котором висят долги Молдовы «Газпрому».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что переговоры России и Молдавии по газовому направлению, которые прошли у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака 22 октября, завершились безрезультатно. Молдавия была согласна только на цену газа в двое ниже рыночной.