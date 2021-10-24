Цены на велосипеды могут вырасти в 2022 году

Цены на велосипеды могут вырасти в 2022 году. Фото: unsplash.com

Цены на велосипеды могут вырасти в 2022 году. Фото: unsplash.com

Велосипеды могут подорожать в связи с энергетическим кризисом в Китае и логистическими проблемами. Может возникнуть проблемы с их поставкой в Россию. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на свой анализ велорынка за 9 месяцев 2021 года.

Продажи велосипедов на Ozon за 9 месяцев 2021 года выросли в три раза по сравнению с тем же периодом в 2020. Самой большой популярностью в Северной столице пользуются городские и горные велосипеды. Средний чек на такой вид транспорта, по данным Ozon, составляет 16 тысяч рублей.

Поставка товара из-за границы в последнее время достаточно проблематично, кроме того есть высокая нагрузка производителей. К этому добавляются логистические и энергетические затруднения. Есть вероятность дефицита контейнеров и отключения электричества на заводах. Таким образом, может появится перебой в поставке. Цены в 2022 году могут вырасти.

В 2021 году было продано на 35% меньше велосипедов, чем в прошлом 2020 году. Однако интернет-площадки не ощутили падения спроса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для электросамокатов и других видов индивидуального транспорта в Северной столице МВД и Минтранс предложили изменить правила дорожного движения.