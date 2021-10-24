Цены на велосипеды могут вырасти в 2022 году

Цены на велосипеды могут вырасти в 2022 году
Цены на велосипеды могут вырасти в 2022 году. Фото: unsplash.com

Велосипеды могут подорожать в связи с энергетическим кризисом в Китае и логистическими проблемами. Может возникнуть проблемы с их поставкой в Россию. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на свой анализ велорынка за 9 месяцев 2021 года.

Продажи велосипедов на Ozon за 9 месяцев 2021 года выросли в три раза по сравнению с тем же периодом в 2020. Самой большой популярностью в Северной столице пользуются городские и горные велосипеды. Средний чек на такой вид транспорта, по данным Ozon, составляет 16 тысяч рублей.

Поставка товара из-за границы в последнее время достаточно проблематично, кроме того есть высокая нагрузка производителей. К этому добавляются логистические и энергетические затруднения. Есть вероятность дефицита контейнеров и отключения электричества на заводах. Таким образом, может появится перебой в поставке. Цены в 2022 году могут вырасти.

В 2021 году было продано на 35% меньше велосипедов, чем в прошлом 2020 году. Однако интернет-площадки не ощутили падения спроса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для электросамокатов и других видов индивидуального транспорта в Северной столице МВД и Минтранс предложили изменить правила дорожного движения.

велосипеды поставка Россия спрос транспорт


 

Новости партнеров
Россиян предупредили о рисках лишиться жилья
Россиян предупредили о рисках лишиться жилья
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Цены на велосипеды могут вырасти в 2022 году
Бар «Фогель» в Санкт-Петербурге опечатали за нарушение ...
Директор Центра Гамалеи считает, что QR-коды должны оставаться до 80-ти ...
Санкт-Петербург занял второе место по научно-техническому развитию в 2020 году
В отношении мужчины, угрожавшего пистолетом сотрудникам IKEA, возбуждено ...
В Новгородской области 14-летнего ребенка затянуло под «Сапсан»
Фестиваль «Послание к человеку» в Петербурге из-за ограничений ...
Уже второй пожар за вечер был замечен в Красногвардейском районе