Для электросамокатов предложили изменить правила дорожного движения

Для электросамокатов предложили изменить правила дорожного движения
Для электросамокатов предложили изменить правила дорожного движения. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Для электросамокатов и других видов индивидуального транспорта МВД и Минтранс предложили изменить правила дорожного движения. Был разработан проект постановления правительства. Об этом сообщают РИА Новости.

По новым правилам максимальная скорость электросамокатов и индивидуальных транспортных средств будет ограничена до 25 км в час, а вес транспортного средства может достигать до 35 кг.

Также в проекте постановления утверждается, что для детей до 7 лет будут разрешены поездки на велосипедах и самокатах, но под присмотром взрослых. Передвижение разрешено только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также пешеходным зонам.

Гражданам старше 14 лет разрешено движение по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только если нет тротуаров и пешеходных дорожек, а на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комплексы фиксации нарушений ПДД на петербургских дорогах зафиксировали более 5,5 миллиона нарушителей с января этого года. Минувшим летом на дорогах появились 240 новых комплексов контроля скорости.

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Для электросамокатов предложили изменить правила дорожного движения
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