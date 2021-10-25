Утка со стрелой в голове, избитый в «Пятерочке» подросток, опечатанный «Фогель»: 23-25 октября в Петербурге

За минувшие выходные в Петербурге произошло многое: например, успели задержать дебошира с оружием в «Икее», опечатать бар «Фогель», где проходила акция в поддержку арестованного художника, и запечатлеть утку, которую несколько месяцев видят со стрелой в голове.

В воскресенье, 24 октября, в полицию Московского района обратился 15-летний подросток с контузией левого глаза, отеком сетчатки и гематомой век. Он пожаловался, что стал жертвой нападения охранника в «Пятерочке» на проспекте Космонавтов, 28/1. Позже по подозрению в избиении задержали 27-летнего уроженца Узбекистана. Подробности дела выясняются.

В тот же день, в 1:25 на внутреннем кольце 17-го км КАД 30-летний безработный петербуржец за рулем «Фольксваген Поло» насмерть сбил 26-летнего жителя Мурино, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Парень скончался на месте происшествия, с водителем работают правоохранители.

Утром воскресенья на КАД произошла очередная массовая авария, обернувшаяся гибелью человека. На внешней стороне магистрали в районе проспекта Просвещения столкнулись три фуры и три легковушки. В результате происшествия скончался 26-летний молодой человек.

А в субботу, 24 октября, в баре «Фогель» на Суворовском проспекте, 38, проходили вечерние чтения в поддержку арестованного за стрельбу возле Кремля художника-акциониста Павла Крисевича. Однако мероприятие было прервано визитом полицейских и сотрудников Роспотребнадзора.

Представители власти заявили, что на заведение пожаловались — якобы в баре не соблюдают антиковидные нормы. При этом на событии присутствовало разрешенное количество гостей. В итоге «Фогель» опечатали. Правда, владелец заведения обещает найти выход из ситуации. Скорее всего, бар заработает в новом месте.

Вечером того же дня в «Икею», расположенную в торговом центре «Мега Парнас» ворвался агрессивный мужчина с пистолетом, который угрожал сотрудникам магазина. Вызвали полицейских: стражи порядка скрутили дебошира и изъяли у него пневматический пистолет и кухонный нож.

Стражи порядка предполагают, что посетителей могли заподозрить в краже ножа, что и привело к серьезному конфликту. Теперь в отношении 33-летнего ранее судимого жителя Всеволожска возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В социальных сетях в субботу появились фото и видео ставшей легендарной утки, которая обитает в саду Ивана Фомина на проспекте Просвещения. Птица вот уже несколько месяцев живет со стрелой в голове. Впервые её увидели еще в мае на Орловском карьере, потом — в Графском пруду.

Интернет-пользователи переживают о дальнейшей судьбе пернатой. Специалисты-орнитологи считают, что вытащить стрелу можно без последствий для утки, но сначала необходимо её поймать и найти квалифицированного врача. Пока отловить птицу не получается.

Также 23 октября стало известно о кончине 72-летнего режиссера Александра Рогожкина, снявшего «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», а также менее известный, но не менее значимый для отечественного кино фильм «Кукушка». Трагическую новость сообщила пресс-служба «Ленфильма», однако детали смерти деятеля культуры неизвестны.